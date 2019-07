Austin Butler, namorado de Vanessa Hudgens, é escolhido para viver Elvis Presley em cinebiografia

16/07/2019 | 12:11



Após o sucesso de Bohemian Rhapsody e Rocketman, há mais uma cinebiografia que promete ser um sucesso: dessa vez, teremos um filme para contar a história de Elvis Presley e o ator escolhido é o Austin Butler! Pois é, segundo informações da Variety, o ator de 27 anos de idade realizou diversos testes e finalmente foi eleito para viver o Rei do Rock nas telonas, em uma produção que será dirigida por Baz Luhrmann.

Além de Austin, Tom Hanks está confirmado no longa, sendo que ele viverá o empresário de Elvis, o Coronel Tom Parker.

Por meio de um comunicado, Luhrmann falou sobre a escalação do elenco e foi só elogios:

Eu sabia que não conseguiria fazer esse filme a não ser que o elenco fosse absolutamente certo e nós procuramos por um ator com a capacidade de evocar o singular movimento natural e as qualidades vocais desse astro inigualável, mas também a vulnerabilidade interior do artista.

Austin Butler, que namora com Vanessa Hudgens desde 2011, recentemente trabalhou em dois filmes: Era Uma Vez em... Hollywood, ao lado de Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, e Os Mortos Não Morrem, filme com Bill Murray e Selena Gomez. Além disso, em seu currículo há séries como The Carrie Diaries e Arrow.

A cinebiografia de Elvis Presley, ainda sem um nome oficial, será filmada em 2020.