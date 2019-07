16/07/2019 | 12:11



E parece que a fila andou para Bruna Marquezine! A atriz foi flagrada saindo do restaurante Nice Guy em Hollywood, nos Estados Unidos, ao lado do modelo Younes Bendjima. E se você acha o nome do gato familiar, é porque realmente é: ele já namorou ninguém mais, ninguém menos, do que Kourtney Kardashian. Uau, hein?

Os dois pareciam bem próximos e Bruna até foi embora junto com Younes em seu carro.

Nos Stories, o modelo chegou a publicar o look que usou para seu encontro com Marquezine. Será que tá rolando alguma coisa mais séria?