16/07/2019 | 12:05



A loja da Casas Bahia localizada na Rua General Glicério, no Centro de Santo André, foi arrombada na madrugada desta terça-feira. O local foi isolado para ser periciado e ainda não há informações sobre furto e nem o que teria sido levado. A ocorrência também ainda não foi apresentada para registro de BO (Boletim de Ocorrência).

A Via Varejo, responsável pela administração da rede, confirmou o arrombamento e informou que no momento da ação não haviam funcionários na unidade. “A loja segue fechada para perícia e a empresa está colaborando com as investigações”, finalizou.