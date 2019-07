'Não se calem', diz Paolla Oliveira ao registrar ocorrência após vídeo de sexo

16/07/2019 | 09:53



Paolla Oliveira esteve na segunda-feira, 15, na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, para oficializar queixa contra internautas que propagaram um vídeo de sexo atribuído a ela.

No início de julho, Paolla Oliveira se apressou em declarar que ela não é a pessoa que aparece nas imagens que viralizaram. "Me deparei com uma mentira circulando sobre mim. Supostamente eu estaria em um vídeo onde claramente não sou eu. Em dois minutos de pesquisa, qualquer pessoa que teve acesso a isso descobriria que não existe isso de supostamente. Não sou eu", afirmou a atriz na ocasião.

O advogado Ricardo Brajterman disse que espera que as autoridades tomem as medidas cabíveis. Paolla não quis falar na saída da delegacia, mas fez um texto no perfil oficial dela no Instagram para incentivar outras vítimas a denunciarem o crime. "Estive na delegacia para cumprir um dever cívico, não só por mim, mas também por todas as mulheres que, diferente do meu caso, realmente tiveram sua intimidade exposta", afirmou.

A atriz conta que ficou sabendo que dezenas de pessoas procuram a delegacia de crimes virtuais todos os dias e que, na maioria das vezes, a mulher sofreu mais ofensas e ameaças. "Não se calem. Denunciem! Maior do que a vergonha de se ver exposta é a importância de não deixar esses crimes impunes. Meninas, mulheres, pessoas de todos os tipos, protejam-se", alertou Paolla.