Moto elétrica da Harley-Davidson tem novos detalhes divulgados

Leo Alves



16/07/2019 | 09:18

Com o lançamento nos mercados dos Estados Unidos e do Canadá previsto para este ano, a moto elétrica da Harley-Davidson teve novos detalhes revelados. Batizada de LiveWire, ela será lançada nos EUA por US$ 29.799.

Detalhes moto elétrica da Harley Davidson

Segundo a fabricante, a moto é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 3s, e de 100 a 130 km/h em 1,9s. Por ser elétrica, ela tem sempre o máximo de torque disponível. Ela também não em câmbio e nem embreagem para trocas de marcha.

Outros itens, como óleo do motor, vela e filtro de ar, também não inexistentes na LiveWire, dispensando a manutenção e troca desses equipamentos.

A bateria tem autonomia máxima de 235 km. Para recarregá-la totalmente são necessários 60 minutos, mas cerca de 80% da capacidade máxima é atingida em 40 minutos.

Projeto global

De acordo com a Harley-Davidson, ela será um projeto global da empresa, sendo vendido em diversos mercados até 2021. Entretanto, não há confirmação sobre a venda no mercado brasileiro.

Foto: Divulgação Harley-Davidson LiveWire Foto: Divulgação Harley-Davidson LiveWire Foto: Divulgação Harley-Davidson LiveWire Foto: Divulgação Harley-Davidson LiveWire Foto: Divulgação Harley-Davidson LiveWire Foto: Divulgação Harley-Davidson LiveWire Foto: Divulgação Harley-Davidson LiveWire