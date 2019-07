Com mais de 33 milhões de seguidores, Marina Ruy Barbosa tem o Instagram hackeado

16/07/2019 | 09:11



Marina Ruy Barbosa teve seu Instagram hackeado na madrugada desta terça-feira, dia 16. A assessoria de imprensa da atriz confirmou a informação e afirmou que todas as providências já estão sendo tomadas para que ela consiga recuperar sua conta na rede social, onde conta com mais de 33,3 milhões de seguidores.

Os seguidores de Marina não demoraram muito para estranhar as recentes publicações feitas no perfil da atriz na rede social, que possui o selo de verificação do aplicativo. Nele, é possível encontrar diversas publicações divulgando supostas doações de aparelhos eletrônicos. Ao suspeitarem de que a conta teria sido invadida, os fãs da atriz começaram a alertar os internautas sobre o ocorrido.

No Twitter, o nome de Marina se tornou um dos assuntos mais comentados da rede social. Além de fãs alertando para a invasão, outros internautas não perderam a oportunidade de reagir ao incidente com muitos memes, já que o perfil da ruiva estava fazendo supostas doações.

Marina Ruy Barbosa acordando e vendo que ta devendo iPhone pra metade da população brasileira, brincou um seguidor.

Marina Ruy Barbosa dormiu e vai acordar sabendo que está dando mais prêmio que o Baú da Felicidade, disse outro.

Não acredito que conseguiram hackear o Instagram da Marina Ruy Barbosa, disse uma terceira pessoa indignada.

Mas apesar das brincadeiras, o assunto é bastante sério e Marina demonstrou grande preocupação com a invasão em seu perfil na rede social. Em contato com o colunista Leo Dias, ela falou sobre o medo que está sentindo de perder a conta, que além de utilizar para interagir com o público, também usa como ferramenta de trabalho, onde divulga suas campanhas publicitárias e seus trabalhos como modelo e atriz.

Tô acordada. Só que não quero divulgar isso ainda porque to com medo de deletarem a conta, disse ela em conversa durante a madrugada.

Segundo o jornalista, a invasão teria acontecido da Turquia e por causa de uma falha do próprio Instagram, que teria permitido que os cibercriminosos invadissem as contas do aplicativo, e era possível trocar a senha em menos de 10 minutos.