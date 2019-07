Ex-BBB Mayla Araújo se envolve em nova polêmica e revela que sofreu agressão em balada: - As pessoas estão com pavio muito curto

16/07/2019 | 09:11



Mayla Araújo, irmã da vencedora do BBB 17, Emilly Araújo, usou seu Instagram Stories na última segunda-feira, dia 15, para relatar uma agressão que sofreu no banheiro de uma balada - vídeos da confusão viralizaram na web.

A ex-BBB revelou que estava conversando com uma amiga quando foi atacada por outra mulher, que achou que as duas estavam falando dela.

- Eu e a minha amiga entramos no banheiro falando sobre como as roupas do Brás e da 25 de Março [regiões do centro de São Paulo, que vendem roupas populares] são de boa qualidade e baixo custo. Inclusive a roupa que eu estava usando era do Brás, e estava me sentindo muito bonita, era uma roupa de qualidade muito boa. E a menina achou que eu estava falando dela.

Ela continuou:

- Gente, hoje as pessoas estão com o pavio muito curto, agridem as outras e fazem esse tipo de coisa sem ter muito motivo. Dessa vez eu fui a lesada, por uma coisa muito banal, que foi a menina achar que eu estava falando dela. Então se vocês verem alguém passando por essa situação, e vez de filmarem, ajudem, porque ninguém merece passar por isso.

Mayla também pediu para que seus seguidores sempre procurassem saber os dois lados da situação, pois a polêmica acabou afetando sua família e seus amigos próximos, que ficaram preocupados, e terminou dizendo:

- Tem muita gente ruim nesse mundo, eu sei muito bem disso, mas também tem muita gente do bem.

Essa, inclusive, não é a primeira vez que o nome de Mayla está envolvido em uma polêmica de agressão. No começo do ano de 2019, ela teria sido agredida por uma mulher durante uma festa de Ano Novo, mas negou o ocorrido.