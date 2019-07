Carreta pega fogo e bloqueia Imigrantes em Cubatão por uma hora no sentido Capital

Do Dgabc.com.br



16/07/2019 | 09:06



Duas faixas da Rodovia dos Imigrantes foram liberadas após o tráfego ficar completamente bloqueado por cerca de uma hora nesta terça-feira (16) no sentido Capital, após uma carreta que transportava ácido sulfúrico pegar fogo na altura do km 55, em Cubatão. Apenas a faixa da direita permanece interditada. Não há informações sobre vítimas e não houve vazamento do produto na pista.

Por precaução, o tráfego havia sido bloqueado na altura do km 56, com fila de veículos até a altura do km 57 e na altura do km 61,5 com fila de veículos até o km 62.

Também há lentidão na chegada a São Paulo pela via Anchieta, do km 13 ao km 10, mas por excesso de veículos.

Nas outras rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) o tráfego é normal.

O tempo está encoberto mas a visibilidade é boa em todos os trechos.