Com Bruno Caboclo, Grizzlies vencem Timberwolves e faturam Summer League da NBA

16/07/2019 | 08:30



Horas depois de ser convocado para defender a seleção brasileira masculina de basquete no Mundial, Bruno Caboclo completou um dia especial para ele ao faturar o título da Summer League da NBA, um torneio amistoso da pré-temporada. Com boa atuação na final disputada em Las Vegas, ele contribuiu para o triunfo do Memphis Grizzlies por 95 a 92 sobre o Minnesota Timberwolves, na noite de segunda-feira.

Titular na decisão, Caboclo ficou em quadra por 25 minutos pelos Grizzlies, com 15 pontos, quatro rebotes e dois tocos. Já Brandon Clarke dominou o garrafão com 16 rebotes, além de ter anotado 15 pontos. E foi eleito o MVP da Summer League e também da decisão. Já os Timberwolves tiveram o cestinha da decisão, Kelan Martin, que deixou o banco de reservas para marcar 19 pontos. E Naz Reid somou dez rebotes e oito pontos.

Os Grizzlies encaminharam a vitória no primeiro tempo, indo ao intervalo com a confortável vantagem de 56 a 40 no placar. Mas com grande atuação no terceiro quarto, os Timberwolves ficaram a dois pontos da virada - 72 a 70. Porém, o time de Memphis conseguiu sustentar a dianteira no último período, assegurando a conquista da Summer League.

Além de Caboclo, a Summer League também contou com a participação de outro brasileiro: Didi, pelo New Orleans Pelicans, que o selecionou no Draft da NBA. Mas ao contrário de Caboclo, que deverá ser aproveitado pelos Grizzlies na temporada 2019/2020 da NBA, ele não participará do próximo campeonato da liga norte-americana de basquete, sendo repassado ao Sydney King, da Austrália.