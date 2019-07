Itália apreende míssil em operação contra neonazistas

16/07/2019 | 08:22



Um arsenal que incluía um míssil ar-ar e várias armas de diferentes calibres foi apreendido nesta segunda-feira, 15, com simpatizantes de extrema direita no norte da Itália. De acordo com a polícia, a operação antiterrorista investigava italianos "de ideologia extremista" que lutaram ao lado de rebeldes pró-Rússia contra tropas ucranianas.

Durante a operação, os policiais italianos encontraram um míssil ar-ar Matra, de fabricação francesa, que aparentemente pertenceu às Forças Armadas do Catar. Verificações subsequentes mostraram que a arma estava em condições de funcionamento, mas não possuía carga explosiva.

As autoridades encontraram também 20 armas sofisticadas, entre elas fuzis de assalto automáticos de "última geração" e grande quantidade de munição e de objetos de propaganda neonazista.

O míssil foi encontrado em um armazém perto da cidade de Voghera, leste de Turim. No local, foram presos Alessandro Monti, de 42 anos, que é suíço e proprietário do local, e o italiano Fabio Bernardi, de 51 anos. Em Pavia, norte da Itália, a polícia prendeu Fabio del Bergiolo, de 60 anos, funcionário de alfândega e ex-candidato ao Senado de uma cidade italiana, em 2001, pelo partido nacionalista de extrema direita Força Nova.

A polícia disse que os suspeitos tentaram vender o míssil em conversas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. As investigações começaram um ano atrás, quando as autoridades em Turim passaram a monitorar pessoas ligadas a grupos de extrema direita que combateram contra os separatistas ucranianos na região de Donbass. Em uma das comunicações interceptadas, os suspeitos enviaram fotos do míssil e falaram em vendê-lo por ¤ 470 mil (US$ 529 mil).

"Temos algumas ideias sobre o que queriam fazer com o material apreendido, mas não vamos divulgar suposições", declarou o chefe da polícia de Turim, Giuseppe de Matteis. "Até o momento, não há nada que nos leve a pensar em projetos subversivos", garantiu Eugenio Spina, integrante da força antiterrorismo. O míssil ar-ar Matra Super 530 F tem 3,54 metros, entrou em serviço em 1980, tem um alcance de 25 quilômetros e pode levar uma carga explosiva de 30 quilos.

Entre outras armas encontradas estavam 26 pistolas, 20 baionetas, 306 peças de armas, incluindo silenciadores e miras de fuzil, e mais de 800 balas de vários calibres. As armas eram principalmente de Áustria, Alemanha e EUA. As buscas ocorreram nesta segunda-feira pela manhã em coordenação com as autoridades de Milão, Varese, Pavia, Novara e Forli.

"A investigação policial surgiu em razão das atividades de alguns combatentes italianos de origem extremista que participaram do conflito armado na região ucraniana de Donbass", disse a polícia. Mais de 10 mil pessoas foram mortas desde 2014 na luta entre separatistas pró-Rússia e forças ucranianas no leste da Ucrânia. (Com agências internacionais).

