Ao menos duas pessoas morrem em desabamento de prédio na Índia

16/07/2019 | 07:45



Um prédio residencial de quatro andares caiu em Mumbai, na Índia, e deixou ao menos dois mortos nesta terça-feira, 16. Equipes de resgate procuram por dezenas de pessoas que acredita-se estarem sob os escombros.

O Bombeiro Ashok Talpade disse que três pessoas foram retiradas com vida e levadas para hospitais. Uma das vítimas era uma criança, que foi atendida e liberada. Cães farejadores foram empregados na busca pelos feridos.

O edifício se localizava em uma rua estreita de um bairro muito populoso, o que dificultou a chegada de máquinas para remoção de entulho. Imagens de uma emissora de televisão mostraram pessoas fazendo uma corrente humana para tirar os escombros com as próprias mãos.

Uma fonte governamental informou à Associated Press que o prédio tinha 100 anos de idade e abrigava 15 famílias. Os moradores já teriam sido aconselhados a deixar o edifício há algum tempo, mas se negaram.

Um político de oposição chamou o prédio de "armadilha mortal", enquanto autoridades afirmam que não tinham orçamento para reformar a estrutura do edifício.

A queda de edifícios é comum na Índia durante o período de monções, entre junho e setembro. As fortes chuvas enfraquecem a fundação de prédios com estruturas construídas de forma inadequada. Fonte: Associated Press.