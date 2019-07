16/07/2019 | 07:23



O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o texto de um projeto de lei que abre ao orçamento de investimento crédito suplementar no valor de R$ 1,822 bilhão em favor da Petrobras. A mensagem sobre o envio do projeto ao Congresso está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 16. O texto do projeto de lei, no entanto, não é publicado no DOU e não há indicação da destinação específica dos recursos.