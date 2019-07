16/07/2019 | 06:34



O ministro britânico para a Europa e as Américas, Alan Duncan, reafirmou na após reunião com o chanceler do Equador, José Valencia, que o fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, não será extraditado para nenhum país com pena de morte, como determina o acordo firmado entre os dois países.

Em entrevista conjunta, Duncan afirmou que o Reino Unido está garantindo o devido processo legal nos casos contra Assange e afirmou que as autoridades britânicas se preocupam com sua saúde. (com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.