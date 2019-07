Santo André exagera nos erros e está eliminado da Liga Nacional

Do Diário do Grande ABC



16/07/2019 | 07:00



O Santo André/Apaba está eliminado da Liga de Basquete Feminino. E se o grande temor era o forte Sampaio-MA, ao menos ontem a equipe andreense acabou perdendo para si. Isso porque errou demasiadamente e facilitou a vida das adversárias, que triunfaram por 75 a 42, em São Luís-MA, e fecharam o play-off semifinal em 2 jogos a 0.

Para se ter uma ideia do quanto o time do Grande ABC falhou ofensivamente, as jogadoras tentaram 139 pontos (entre cestas de um, dois ou três), convertendo apenas 42. Destaques negativos para Izabela (11 pontos em 40) e Erika (9 em 28).

O primeiro quarto muito abaixo – fez apenas dois pontos – já mostrou que Santo André teria noite complicada. Com os erros constantes, o Sampaio foi abrindo vantagem e pôde celebrar no fim.

SELEÇÃO MASCULINA

O técnico croata Aleksandar Petrovic, da Seleção Brasileira masculina, anunciou ontem a lista dos 15 atletas convocados para iniciar a preparação para o Mundial da China, de 31 de agosto a 15 de setembro. São eles: Alex Garcia, Anderson Varejão, Augusto Lima, Bruno Caboclo, Cristiano Felício, Jhonatan Luz, Leandrinho Barbosa, Lucas Silva, Marcelinho Huertas, Didi Louzada, Marcus Vinicius, Rafael Luz, Rafael Hettsheimeir, Vitor Benite e Yago dos Santos. Três serão cortados.