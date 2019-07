Diadema projeta retorno ao Consórcio em agosto

Junior Carvalho



16/07/2019 | 06:24



O núcleo duro do governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), pretende enviar à Câmara após o recesso parlamentar, em agosto, projeto que autoriza o retorno formal do município ao Consórcio Intermunicipal. A cidade está fora do colegiado há exatos dois anos.

Secretário de Assuntos Jurídicos do Paço, Fernando Moreira Machado afirmou ao Diário que o governo também projeta enviar à casa, possivelmente na mesma ocasião, medida que pede aval dos parlamentares para efetivar pagamento de parcelas referentes a débitos com o colegiado. Contudo, diferentemente de outros filiados inadimplentes, o acordo será feito exclusivamente na Justiça, já que a entidade ingressou com ação exigindo a execução na ordem de R$ 10 milhões – relacionadas a mensalidades não pagas. O Paço diademense, porém, diverge dessa quantia. “Pelos nossos cálculos, esse valor está entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões a menos (que o montante cobrado pelo Consórcio)”, estimou o secretário. Só após as duas partes entrarem em consenso sobre esse valor é que a negociação vai para apreciação no plenário.

A aprovação dos dois projetos, tanto do retorno quanto do parcelamento, é o capítulo final da longa novela envolvendo a então inédita desfiliação do município do órgão regional, criado na década de 1990. Em 2017, Lauro foi o primeiro prefeito das sete cidades a deixar o colegiado, sob o argumento de dificuldades financeiras da administração para arcar com o rateio e, segundo alegou o verde à época, pouco ou quase nenhum investimento do Consórcio na cidade.

Na ocasião, a entidade era presidida pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), desafeto político do verde. No ano seguinte, também durante a gestão do tucano, foi a vez dos prefeitos de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), seguirem o mesmo caminho. Neste ano, porém, o cenário mudou. O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), passou a liderar a entidade regional e reverteu a debandada. Sob a gestão do tucano o Consórcio também reduziu novamente o índice do rateio entre as cidades, de 0,17% para 0,15% da receita corrente líquida dos municípios, além de oferecer extenso parcelamento para inadimplentes: 200 parcelas.

Ontem, o secretário-executivo do colegiado, Edgard Brandão, disse que Diadema “está em vias de conseguir judicialmente o retorno”, mas citou o montante não reconhecido pela gestão Lauro: R$ 10 milhões, a serem divididos nas mesmas 200 prestações ofertadas aos demais.



SÃO CAETANO

Outro município que também ainda não formalizou o retorno ao Consórcio e que falta avalizar o parcelamento da dívida, de R$ 2,9 milhões, é São Caetano. A previsão era a de que o regresso fosse aprovado ainda no primeiro semestre, mas o impasse também vai se arrastar para depois do recesso. Já Rio Grande concretizou a volta ainda em abril.