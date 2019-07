Vicentinho perto de voltar a São Bernardo

Raphael Rocha



16/07/2019 | 07:10



Em 2015, o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), trocou o diretório do petismo de São Bernardo pelo de Diadema. A ideia era se cacifar na cidade vizinha em busca de ser o candidato a prefeito de Diadema. Houve movimentação interna pró-Vicentinho, mas sem sucesso. O prefeiturável foi o então vereador Manoel Eduardo Marinho, o Maninho (PT). Fato é que toda mobilização se desarticulou e Vicentinho ficou à margem das discussões no diretório diademense. Tanto que há gente no PT de Diadema que defende o regresso de Vicentinho para São Bernardo. O enredo está até desenhado: Vicentinho agregaria mais no planejamento do PT são-bernardense para a eleição do ano que vem, levando sua experiência de ter sido candidato ao Paço em duas oportunidades (2000 e 2004).

Carta

O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), exibiu a carta que recebeu do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o congratulando por ter conquistado a carteirinha da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Vicentinho se formou em 2004 pela antiga Uniban em São Bernardo. Na carta, Lula – que está preso em Curitiba desde abril de 2018 – diz estar feliz. “O povo brasileiro agora, além de um metalúrgico deputado, tem operário podendo exercer plenamente a função de advogado. O importante é o principal. O resto é secundário”, escreveu o petista.

Porta da frente

O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), foi surpreendido com o convite público do governador João Doria (PSDB) para retornar ao PSDB. Quem estava no palanque também. Havia sentimento de que a conversa poderia acontecer, mas de maneira reservada. Kiko tervigersou na hora. Mas, para pessoas próximas, considera o regresso às fileiras tucanas. Agora busca saída do PSB pela porta da frente.

Celulares

A Câmara de Mauá abriu licitação para empresa que ficará responsável pelo serviço de celulares, com fornecimento dos aparelhos, além dos sistemas de telecomunicação e internet móvel. O edital, disponível no site do Legislativo, prevê a cessão de 58 aparelhos, sendo que a casa dispõe de somente 23 vereadores. Os demais devem ser remanejados para assessores comissionados da Câmara.

FUABC e Mauá

Audiência pública na Câmara de Mauá vai debater o futuro do acordo entre a Prefeitura e a FUABC (Fundação do ABC) para gestão de equipamentos de saúde. Desde 2017 há tensionamento nas relações das partes, com ameaças de rompimento de acordo e cobranças judiciais de valores em atraso. Mas nenhum passo brusco foi dado até agora, deixando funcionários apreensivos. Proposto pelo vereador Marcelo Oliveira (PT), o evento será no dia 18, às 18h, na sede do Legislativo.

Aproximação

O congresso organizado pelo MBL (Movimento Brasil Livre) no fim de semana em hotel em Santo André escancarou a aproximação do grupo, liderado pelo hoje deputado federal Kim Kataguiri (DEM), com o Partido Novo. O deputado federal Vinicius Poit (Novo) e o parlamentar estadual Daniel José (Novo) estiveram na atividade e enalteceram o bloco.