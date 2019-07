Aumento de salário

Lucas Nogueira

Diretor de recrutamento da Robert Half



16/07/2019 | 07:03



Vez ou outra me deparo com profissionais insatisfeitos com a remuneração que estão recebendo. Acredito que cada um saiba das próprias necessidades e méritos, mas antes de iniciar uma conversa sobre o tema com o seu gestor ou a pessoa responsável pela área de recursos humanos, sugiro que reflita sobre cinco pontos que os empregadores levam em consideração antes de incrementar o salário de um colaborador.

1 – Plano interno de cargos e salários – Muitas empresas possuem um plano de cargos e salários, considerando estudos de mercado e estratégias de negócio da companhia. Em geral, por meio deles é possível saber direitos, deveres e metas dos colaboradores no processo de evolução dentro da companhia, seja com relação a aumento salarial ou promoção.

2 – Dados que possam ser comprovados – Cada vez mais as empresas estão se apoiando em soluções de tecnologia para poder mapear a produtividade e o desempenho dos colaboradores. Esses dados, juntamente com qualificação, tempo de experiência, competências e nível de comprometimento, costumam balizar os líderes ao reconhecer os profissionais. Considerando isso, meu conselho é que você não seja resistente a esses controles.

3 – Saúde financeira da companhia – Há casos em que a empresa possui um plano de cargos e salários, o colaborador merece ser contemplado com o aumento, mas o benefício é barrado porque a companhia ou o mercado de atuação enfrenta alguma dificuldade econômica. Faça um mapeamento da realidade da sua empresa antes de pedir que aumentem seu salário.

4 – Mérito e não questões pessoais – É muito difícil encontrar uma empresa que eleve o salário de um colaborador por uma questão pessoal que ele apresente. Essa é uma precaução para não criar precedentes. Afinal, imagine se a companhia elevar o salário de cada profissional que tiver mais um filho? No curto ou médio prazo, a situação ficará insustentável para o caixa da organização.

5 – Opinião do gestor – Ainda que a empresa tenha um plano de cargos e salários, em geral, os gestores têm certa margem para interferir nesse tipo de decisão, desde que tenha fortes argumentos para sustentar a decisão. Portanto, não perca a oportunidade de comprovar o valor do seu trabalho para o líder com base em atitudes e resultados de destaque.