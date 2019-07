Prefeitos vão pleitear instalação de centro de ferramentaria

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



16/07/2019 | 07:17



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC afirmou que os sete prefeitos devem pleitear a instalação de centro de ferramentaria na região em Brasília. Após a primeira reunião entre a entidade, prefeituras e demais instituições que apoiam o projeto, realizada ontem, a ideia é que um documento seja preparado na sexta-feira e, posteriormente, protocolado no Ministério da Economia. Além de Santo André. que já tinha oferecido terreno para sediar o espaço, agora São Bernardo também colocou espaço à disposição.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), confirmou o interesse da cidade em oferecer área, localizada no bairro Demarchi, “para receber o centro de ferramentaria, do programa Rota 2030, do Ministério da Economia, conforme exista o interesse por parte do governo federal”, destacou, por meio de nota.

Há cerca de um mês, Santo André disponibilizou área de 30 mil metros quadrados, parte do futuro parque tecnológico, localizada na Avenida dos Estados. “Todas as cidades têm potencial gigantesco para ajudar nesse desenvolvimento da região, então têm áreas e prédios prontos. Isso é muito saudável. Eu acho que a disputa não é entre cidades, mas é um encontro em defesa do Grande ABC”, afirmou o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, que representou o GT (Grupo de Trabalho) Desenvolvimento Econômico.

A estrutura, que visa criar 300 empregos diretos, faz parte do projeto apresentado ao Ministério da Economia e aguarda resposta sobre o enquadramento dentro da política de incentivo ao setor automotivo. De acordo com a Pasta, a seleção dos programas deve ser divulgada até o fim do mês. Se aprovado, o centro – São José dos Campos, no Vale do Paraíba, também tem interesse em sediar a estrutura – será fruto de investimento das montadoras, que precisam fazer aportes de R$ 5 bilhões em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) para serem contempladas com isenções fiscais que podem chegar a R$ 1,5 bilhão por ano.

Segundo o secretário-executivo do Consórcio, Edgard Brandão, a ideia é que o documento, que deve conter a manifestação das entidades, seja apresentado até agosto. Um pedido de agenda será feito. “Os sete prefeitos devem se reunir com o secretário responsável ou mesmo o ministro. Vamos preparar a partir de hoje (ontem) o documento para ser enviado o mais rápido possível a Brasília”, disse.

O diretor de programas e projetos do Consórcio, Giovanni Rocco, destacou que a região também vai pleitear fazer parte do conselho que decide sobre os projetos do Rota 2030. “Estamos aptos para isso. Temos as maiores montadoras do mundo presentes aqui, uma cadeia bem estruturada de fornecedores e a ferramentaria, que é estratégica.”

Morando, único prefeito que participou do encontro, afirmou que, pela característica da região, a estrutura da cadeia é exigência. “Não é que estamos protocolando interesse, temos direito. O melhor player é o nosso, se isso não vier para cá, cria um sentimento de repugnação, de que as coisas não estão sendo feitas tecnicamente.”

“A articulação como região é importante. O centro é para atender as ferramentarias e qualificar os trabalhadores, então todas as cidades serão contempladas”, disse o diretor executivo do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) Wellington Messias Damasceno.

O deputado estadual Paulo Nishikawa (PSL) participou do evento. Também estiveram presentes repesentantes da Caixa Econômica Federal, Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), UFABC (Universidade Federal do ABC), Instituto Mauá de Tecnologia, Fundação Santo André, associações comerciais, IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), entre outros.