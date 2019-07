Do Dgabc.com.br



15/07/2019 | 21:46



Uma perseguição policial na noite desta segunda-feira (15), em Santo André, terminou com a morte de uma senhora que voltava da igreja pela Avenida dos Cipestres, Jardim Irene. De acordo com as primeiras informações, dois homens teriam roubado um Jeep Compass e começaram a ser perseguidos por várias viaturas, a princípio na Avenida Adriático. Eles seguiram em alta velocidade até à Avenida dos Cipestres, onde o carro atropelou a mulher e capotou. Um dos criminosos teria morrido no local também.