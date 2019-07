São Bernardo intensifica ação com moradores de rua

Da Redação



16/07/2019 | 07:00



O prefeito Orlando Morando (PSDB) e equipes da Secretaria da Assistência Social de São Bernardo foram às ruas no último sábado para reforçar o trabalho noturnas com pessoas em situação de rua e realizar encaminhamentos aos albergues e serviços básicos.

Pelo menos dez agentes da Prefeitura, incluindo o secretário de Assistência Social, Carlos Romero, integraram os trabalhos – foram aproximadamente 20 abordagens na noite de sábado. No total, a cidade disponibiliza até 230 vagas e a força-tarefa da administração resultou em 227 acolhidas entre os dias 1º e 13 de julho, período em que foi observada frente fria no Grande ABC. Nos albergues, dormiram em média 130 pessoas por dia, sendo 25% dessas mulheres.

O trabalho continua até o fim de agosto, com o objetivo de não só minimizar os efeitos causados pelo frio, mas ampliar as oportunidades aos moradores de rua ao ingresso dos serviços de promoção à cidadania.

Outra frente em curso no município é a Campanha do Agasalho 2019, por meio do Fundo Social de Solidariedade. Até o início de agosto, a população pode contribuir com peças de roupas e calçados em pelo menos 100 pontos de coleta distribuídos pela cidade.