Santo André amplia pontos para retirada de psicotrópicos

Da Redação



16/07/2019



A Prefeitura de Santo André ampliou os pontos de dispensação de remédios psicotrópicos. Até então disponibilizados nos centros de especialidades I e II (Avenida Ramiro Colleoni, 220, e Rua Xavier de Toledo, 517, ambos no Centro), os medicamentos também podem ser retirados na USF (Unidade Saúde da Família) Jardim Alvorada (Rua Dr. Almenor Jardim Silveira, s/nº) e na Policlínica Parque Novo Oratório (Rua Tunísia, s/nº, esquina com a Rua Madagascar).

Os equipamentos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com exceção do Centro de Especialidades II, que fica aberto das 7h30 às 16h30.

A Secretaria de Saúde pretende expandir a dispensação desses medicamentos para mais outras cinco unidades de saúde, no entanto, não foram informados prazos. “Considerando que o acesso a medicamentos é um dos indicadores que mensuram os avanços na concretização do direito à saúde e estando o tratamento em saúde mental inserido no contexto da integralidade do cuidado, é importante expandir os locais de dispensação dos medicamentos controlados de maneira que os usuários tenham acesso nas farmácias mais próximas de suas residências”, afirmou a coordenadora técnica de assistência farmacêutica, Claudia Baseio Papa.