Região tem 60.733 inscritos para o Enem

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



16/07/2019 | 07:00



A edição de 2019 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) recebeu inscrições de 60.733 estudantes do Grande ABC. O número, divulgado ontem pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), é 31,38% menor do que o observado no ano passado, quando 88.502 pessoas realizaram o cadastro.

No total, a avaliação – que será realizada nos dias 3 e 10 de novembro – conta com 5.095.382 inscritos em todo o País. Desses, 816.014 são do Estado de São Paulo.

Em relação ao perfil dos inscritos, 481.610 (59%) são mulheres e 334.404 (41%) homens. A maior parte dos estudantes com interesse no exame é branca (55,4%) – pardos somam 30,2% do total e a população preta corresponde a 10,2%.

Quando analisada a faixa etária dos candidatos, o maior percentual tem 17 anos 27% – idade dos alunos que estão se formando no ensino médio. A segunda maior parcela de cadastros é de pessoas com idade entre 21 e 30 anos (20,3%).

Para esta edição do exame, 10,2 milhões de provas estão sendo impressas. Os custos da aplicação superam R$ 500 milhões.

O MEC (Ministério da Educação) planeja que a avaliação se torne digital, com versão piloto no próximo ano. A meta é abandonar as versões impressas em 2026. As primeiras aplicações digitais serão opcionais. O estudante vai escolher o modelo no momento da inscrição.