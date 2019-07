Lesão no joelho de Armero preocupa e Guarani aguarda resultados dos exames

15/07/2019 | 20:57



Depois de sentir dores no joelho esquerdo e terminar o jogo da última sexta-feira - derrota por 2 a 1 para o CRB, em Maceió - no sacrifício, o lateral-esquerdo Armero passou por exames mais detalhados nesta segunda-feira e o departamento médico do Guarani aguarda os resultados.

A contusão, porém, preocupa a todos no clube, pois não foi descartada uma lesão de menisco ou até mesmo no ligamento do joelho. Armero, inclusive, não participou do treinamento desta segunda.

O técnico Roberto Fonseca tem apenas o jovem Bidu como lateral-esquerdo à disposição, já que Inácio não está nos planos e vai ser devolvido ao Porto. No entanto, o treinador deve improvisar o zagueiro Diego Giaretta no setor contra o Botafogo-SP, no sábado, em Ribeirão Preto.

Anunciado como uma das principais contratações da temporada, no final de maio, depois de ter deixado o CSA por indisciplina, Armero assumiu a titularidade da lateral esquerda e fez três jogos até aqui - o Guarani perdeu todos eles.

Sem ganhar desde 13 de maio, quando bateu o Vitória, por 3 a 2, o time está na zona de rebaixamento da Série B, em 18º lugar, com apenas cinco pontos.