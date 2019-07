Exposição aborda influência lunar

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



16/07/2019 | 07:00



Para comemorar o 50º aniversário da primeira vez que o homem pisou na Lua – 20 de julho de 1969 –, o Sesc Santo André inaugura na sexta-feira a exposição Selenograma Lua Tempo Design, que apresenta ao visitante calendários lunares minimalistas editados pela curadora da mostra, a designer Mari Pini.

Para realizar o trabalho, ela captou 15.340 imagens da Lua em sua trajetória ao longo de sucessivas noites até os dias atuais. A sugestão é fazer refletir sobre as influências lunares nos mais diferentes campos de conhecimento.

Segundo Mari, a exposição elenca “a Lua como objeto de multiplicidade de projeções do homem, observação, contemplação, estudos, inspiração, imaginação, desejo, conquista. Recria o universo lunar através de um ambiente cenográfico com percurso multifacetado com abordagem científica, astronáutica, poética e simbólica, apoiado no trabalho visual e de ampla pesquisa”.

No dia da abertura, às 19h, o público poderá apreciar a performance A Chegada à Lua, de Lorena Pipa, com desenhos luminosos que são criados a partir das movimentações da artista e ilustram diferentes fases da Lua. Além da mostra, a unidade oferece, na área do gramado, A Grande Lua, intervenção iluminada que representará as diferentes fases da Lua ao longo dos próximos meses.



Selenograma Lua Tempo Design – Exposição. No Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302. Tel.: 4469-1311. De sexta-feira até 17 de novembro. Terça a sexta, das 10h às 22h. Sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h. Entrada gratuita.