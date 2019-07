Nesta Associação havia uma árvore

Sábado, 16 de julho de 1989 – ano 32, edição 7119

Manchete - Tarifa em Diadema não cobre custos. Planilha mostra que a ETCD (Empresa de Transportes Coletivos de Diadema) deveria cobrar NCr$ 0,44 por passageiro para não ter prejuízo; hoje cobram 0,40.

Em 16 de julho de...

1914 - Empossado, o corpo docente do I Grupo Escolar de Santo André, que inicia a matrícula dos primeiros alunos.

1919 - Terminam as férias do inverno, recomeçam as aulas nos grupos escolares, escolas reunidas e escolas isoladas do Estado.

INTERNACIONAL

Do noticiário do Correio Paulistano: Paris, 15 – Revestiram-se de indescritível entusiasmo as festas comemorativas da paz vitoriosa em Paris.

Do noticiário do Estadão: de Paris, escreve Afonso Lopes de Almeida sobre o rompimento da Itália com as potências aliadas.

1924 – Sobre a revolução paulista, a manchete do Estadão: continuação do bombardeio, o êxodo da população urbana. A afluência de passageiros à Estação da Luz foi colossal ontem. Prorrogado até 19 de julho o feriado em todo o Estado.

1959 - Os trabalhadores da Fiação e Tecelagem Santo André resolvem retornar ao serviço. Acordo foi firmado no Palácio dos Campos Elíseos, sede do governo paulista. A greve durou 86 dias.

1969 – O prefeito Newton Brandão desengaveta o projeto de um novo prédio para o Fórum.

Um Incêndio atinge o Edifício ‘Radiantes’, Morumbi, e tira a TV Bandeirantes do ar. É a terceira emissora de TV atingida por incêndio em quatro dias na Capital – as primeiras foram as TVs Globo e Record.

Foguete Saturno lança à Lua a Apolo 11, com três tripulantes: “Começa a viagem mais fantástica do mundo”, escreveu o Diário no dia seguinte, 17-7-1969.

Hoje