'Dói ver a escolha dele em fazer da nova relação um show', diz Piovani sobre ex

15/07/2019 | 18:21



A atriz Luana Piovani criticou o relacionamento de seu ex-marido, Pedro Scooby, com a cantora Anitta, ao responder uma fã em um comentário em seu Instagram no último domingo, 15.

Após ser elogiada pela seguidora, a atriz escreveu: "Você é uma linda e suas palavras fizeram bem ao meu coração. Grata. E saiba que dói sim ter me separado, mas dói ainda mais ver a escolha que ele fez em fazer da nova relação dele um show, sem zelar por ninguém".

Luana fez referência ao relacionamento entre Pedro Scooby e a cantora Anitta, sua nova namorada, com quem tem aparecido com frequência nas redes sociais.

Não é a primeira vez que Luana faz críticas à forma como o ex lida com o novo relacionamento. "Poderiam ter me dado um toque para eu não ficar sabendo pelas redes", afirmou ela no início de junho.