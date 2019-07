Galeria de Arte promove oficina de desenho sábado

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



16/07/2019 | 07:00



A Betto Damasceno Galeria de Arte (Avenida Kennedy, 700 – piso 2 do Golden Square Shopping), em São Bernardo, fará no sábado, das 14h às 17h, oficina de desenhos em caneta esferográfica. O valor é R$ 50 e as inscrições podem ser feitas pelo site www.bettodamasceno.com.br.

<EM>O curso será ministrado por Diego Reis e tem como objetivo desenvolver o lado criativo das pessoas. Participantes aprenderão a elaborarem formas, contornos, volume, transições, separação e composição de cores. É necessário levar canetas de três cores, papel sulfite ou caderno de desenho.