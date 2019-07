CineSesc realiza festival com filmes dos anos 1980

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



16/07/2019 | 07:00



As férias escolares servem de inspiração para que o CineSesc (Rua Augusta, 2.075), em São Paulo, abra espaço em sua agenda para o projeto Noites do Barulho. Trata-se de seleção de filmes lançados originalmente nos anos 1980 que são sinônimo de diversão até hoje em dia. As sessões ocorrem a partir da quinta-feira e seguem em datas diversas até dia 24, todas com entrada gratuita e começando sempre a partir das 19h (ingressos distribuídos uma hora antes). As cópias exibidas são dubladas.

Entre as atrações estão clássicos como Os Caça-Fantasmas (1984), De Volta Para o Futuro (1985), Os Goonies (1985) e Labirinto – A Magia do Tempo (1986). Na abertura, quem volta a entrar em cartaz é E.T. – O Extraterrestre (1982), sobre jornada do pequeno Elliot para proteger alienígena e ajudá-lo a voltar para casa. A agenda completa pode vista na página do CineSesc no site da rede Sesc (www.sescsp.org.br).<TL>da Redação