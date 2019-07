Lateral Abner deixa a Ponte Preta e encaminha transferência ao Athletico-PR

15/07/2019 | 17:46



Uma das principais revelações da Ponte Preta nas últimas temporadas, o lateral-esquerdo Abner não faz mais parte do elenco que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador de apenas 19 anos deve ser anunciado como reforço do Athletico-PR.

Nesta segunda-feira, a direção da Ponte anunciou que Abner decidiu pagar a multa rescisória de R$ 10 milhões para ficar livre no mercado. Recentemente, o Athletico-PR ofereceu cerca de R$ 6,5 milhões pelo lateral, mas a proposta foi recusada pelo clube campineiro.

"A Associação Atlética Ponte Preta foi informada por meio de representante do lateral Abner, no dia de hoje (15), que o atleta exercerá o direito do pagamento da multa compensatória do contrato dele. A Ponte aguarda uma notificação de forma oficial nas próximas horas, para se manifestar oficialmente sobre o fato", esclareceu o clube em nota.

A diretoria da Ponte tinha interesse em negociar Abner com o futebol europeu, ficando com parte dos seus direitos econômicos e só o liberando após a Série B. No entanto, com o pagamento da multa, o clube campineiro não pode fazer nada.

Formado nas categorias de base do time campineiro, Abner foi promovido ao elenco profissional neste ano e passou a ter mais oportunidades após a chegada do técnico Jorginho. Ao todo, são 13 partidas e um gol marcado.

Com a sua saída, o experiente Diego Renan é quem deve ser o titular da lateral esquerda no jogo desta terça-feira, contra o Atlético-GO, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela décima rodada da Série B. Sem perder desde a estreia, a Ponte é a vice-líder, com 18 pontos. Está invicta há oito jogos. Na última sexta-feira, em casa, venceu o Oeste, por 3 a 2.