Brasileiros pedem Agostinho de 'A Grande Família' em novo GTA

15/07/2019 | 17:41



Os termos "Agostinho" e "GTA 6" estiveram entre os assuntos mais comentados do Brasil nos trending topics do Twitter na tarde desta segunda-feira, 15, e, por incrível que pareça, os dois estão ligados entre si - ao menos se depender da imaginação de alguns internautas.

Fãs criaram uma petição online para que a Rockstar, desenvolvedora do game, disponibilize o clássico taxista de A Grande Família como um personagem jogável no próximo jogo da franquia, após rumores de que ele se passe no Brasil. O assunto acabou viralizando e rendendo diversos memes e brincadeiras nas redes sociais.

"Se o próximo GTA se passar no Brasil, é de extrema importância que o nosso grande herói brasileiro Agostinho Carrara esteja presente no game de alguma forma. E o Beiçola também", informa a descrição da petição criada no site change.org, em tom bem-humorado.

Até a publicação da reportagem, a petição já contava com cerca de 5 mil 'assinaturas' online.