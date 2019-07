15/07/2019 | 17:29



A cantora Avril Lavigne lançou o clipe da música I Fell In Love With The Devil nesta segunda-feira, 15.

Com uma temática bastante sombria, a cantora aparece dirigindo um carro funerário no início do vídeo e, em determinado momento, chega a aparecer dentro do caixão que está sendo carregado. Avril também aparece segurando uma cruz e tocando piano cercada por lápides no meio de uma floresta.

I Fell In Love With The Devil faz parte do álbum Head Above Water, lançado pela cantora em fevereiro (clique aqui para ouvir todas as músicas).

Assista ao clipe de I Fell In Love With The Devil, de Avril Lavigne, abaixo: