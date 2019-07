Família de Santo André encontrada morta é enterrada em Mauá

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/07/2019 | 17:13



Foram enterrados, na tarde desta segunda-feira (15), os quatro integrantes da família de Santo André, cujos corpos foram encontrados no domingo (14), dentro do apartamento, na Vila Bastos. O sepultamento foi realizado no cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá.

Roberto Yasuhide Utima, 46 anos, Katia Rumi Sasaki Utima, 47, e os filhos Barbara, 14, e Enzo, 3, chegaram de viagem à Disney, nos Estados Unidos, na sexta-feira (12).

A principal suspeita é que todos tenham morrido por envenenamento causado por monóxido de carbono, devido à queima de gás do aquecedor. O equipamento não conta com chaminé para eliminar a fumaça, o que pode ter provocado o óbito dos quatro.

Cerca de 300 pessoas entre familiares, amigos e colegas acompanharam o velório e o enterro. Por volta das 16h, um a um, os caixões foram levados até a sepultura. O clima era de comoção e tristeza. Nenhum dos parentes quis falar com a reportagem. O caso está sendo investigado no 1° DP (Distrito Policial) de Santo André.