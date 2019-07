Em entrevista, namorado da ex de Wesley Safadão, Mileide Mihaile, afirma: - Estamos afastados, não separados

15/07/2019 | 17:11



É, gente! Parece que não é só com o ex, Wesley Safadão, que Mileide Mihaile anda em maus termos! Segundo o colunista Leo Dias, ela e seu namorado, o cantor de forró Wallas Arraias, estão afastados por conta de agenda e também de alguns episódios em que o temperamento explosivo dela tomou conta!

Apesar disso, em entrevista ao colunista, Wallas afirmou que os dois não terminaram a relação e que, além de ser grato por ela porque foi uma parceria de verdade, também esclareceu a que pé anda com a dançarina:

- Eu e Mileide estamos afastados, mas não separados.

O colunista ainda entregou que o casal se encontrou na última quinta-feira, dia 11, e que ele provavelmente vai se reunir mais uma vez para conversar, mas se é para terminar de vez ou se acertar ninguém sabe.

Apesar disso, durante o programa A Hora da Venenosa, a jornalista Fabíola Reipert afirmou não só que o namoro de três meses chegou mesmo ao fim, como também que Mileide já até arrumou um novo namorado. Eita!

E para quem pensa que o clima tenso acaba por aí está enganado! Isso porque, tanto Safadão quanto Wallas estão participando de um festival no Ceará nesta segunda-feira, dia 15, e as chances de eles se encontrarem é grande. Será que em breve teremos informações sobre os dois nos bastidores do evento?