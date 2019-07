Pink publica foto de filhos brincando no Memorial do Holocausto e divide opiniões

15/07/2019 | 16:54



A cantora Pink publicou uma sequência de fotos no Memorial do Holocausto no último domingo, 14, e dividiu opiniões nos comentários. Na imagem, os dois filhos da cantora correm e brincam entre as estruturas do local, feito para homenagear os judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial.

"Essas duas crianças são, na verdade, judias, assim como eu e toda a família da minha mãe. A própria pessoa que construiu isso acreditava que as crianças deveriam ser crianças, e para mim isso é uma celebração da vida após a morte. Por favor, mantenham seu ódio e julgamento para si mesmos", escreveu na legenda.

A publicação da cantora, no entanto, dividiu opiniões dos seguidores. "É errado eles correrem pelo Memorial do Holocausto. Você precisa explicar a eles para respeitar o lugar", escreveu uma seguidora.

Em outro comentário, Pink recebe apoio: "As crianças não conseguem contextualizar totalmente a magnitude desse memorial em particular. As crianças devem ser banidas? Devem ser evitados por correr ou rir perto de tal lugar? Eles são crianças. Eu duvido que eles estejam informados de todas as atrocidades que aconteceram nos campos, porque na idade deles eu não acho que seria muito apropriado".

