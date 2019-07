Participação das cooperativas na carteira total de crédito atinge 3,8% em 2018

15/07/2019 | 16:54



A participação das cooperativas na carteira de crédito total subiu de 3,2% em 2017 para 3,8% em 2018, informou o Banco Central. Já a participação do segmento no ativo total do sistema financeiro saltou de 2,4% para 2,7% no período, enquanto o porcentual no depósito total do sistema foi de 5,3% para 5,6%.

Os dados fazem parte do Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, publicado pelo BC. O documento contabiliza dados até o encerramento do ano passado.

Em entrevista recente ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estados, o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, afirmou que o objetivo é elevar a participação das cooperativas no crédito. Para cumprir o objetivo, o BC quer reduzir o custo de funding para as cooperativas, permitir a expansão das operações com o uso de tecnologia e incentivar organizações em cidades onde não há agências bancárias.

Consórcios

O BC também publicou o Panorama do Sistema de Consórcios, com dados até o fim de 2018. Conforme o documento, em dezembro do ano passado o número de cotas de consórcios ativas era de 7,18 milhões, o que representa uma alta de 3,6% em relação a 2017.