São Caetano lança campanha de modernização da limpeza pública

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



15/07/2019 | 16:44



A Prefeitura de São Caetano apresentou na tarde desta segunda-feira (15), junto do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), a campanha de Modernização da Limpeza Pública.

O programa apresenta novas máquinas, especializadas para vias, avenidas e praças da cidade, capacitação dos funcionários e dinâmicas diárias no trabalho, como a varreção noturna, com o objetivo de atender locais com mais circulação de pessoas e casas noturnas.

O projeto também apresenta a novidade dos contêineres subterrâneos, que de acordo com a administração municipal, é a segunda cidade do Estado de São Paulo a receber o equipamento.

“Estamos atuando para elevar São Caetano cada vez mais para um padrão elevado, não só na saúde, segurança que sempre trabalhamos, mas também na limpeza. Será série de eventos, a partir de hoje, trabalhando para melhorias na região”, ressalta o prefeito José Auricchio (PSDB).

O investimento do conjunto das obras é aproximadamente R$ 800 mil.

Saiba mais detalhes na edição desta terça-feira (16) no caderno Setecidades.