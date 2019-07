Luchelle Furtado



15/07/2019 | 16:18

Além dos tradicionais destinos, como Cancún, Tulum e Guadalajara, o México abriga outros encantos que vão desde belezas naturais até cidades históricas que foram povoados por civilizações do passado. Pensando nisso, o Rota de Férias selecionou alguns lugares para visitar no México que vão te deixar com vontade de conhecer o país, ou vistá-lo novamente.

20 lugares para visitar no México