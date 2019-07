Dólar turismo: o que é e como economizar na compra

Maria Beatriz Vaccari



Quem vai viajar para o exterior e precisa comprar moeda estrangeira provavelmente vai ouvir falar dos termos câmbio turismo ou dólar turismo. Eles são usados para identificar operações específicas, que trabalham com diferentes taxas.

Dólar turismo x Dólar comercial

Segundo o Banco Central, todas as pessoas que vão comprar moeda estrangeira para viajar precisam fazer operações com base no câmbio turismo. Por conta das taxas, ele apresenta um valor um pouco mais alto quando comparado ao câmbio comercial, que é indicado outros tipos de transações, como exportação, importação e transferências financeiras.

A diferença de preço entre o dólar comercial e o dólar turismo é bem acentuada. Atualmente, o valor de compra para operações comerciais é de aproximadamente R$ 3,84. Para quem vai viajar, o preço sobe para R$ 4.

Vale destacar que o valor do dólar turismo nem sempre é o mesmo praticado pelas casas de câmbio. Muitas vezes, esses estabelecimentos adicionam alguns centavos ao preço para cobrir despesas administrativas, além do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que representa 1,10% do valor que será comprado em espécie.

Dicas para economizar na hora de comprar dólar turismo

O Rota de Férias separou uma série de dicas que podem te ajudar a economizar na hora de comprar dólar para viajar. Confira:

Comprar aos poucos

Adquirir dólar turismo aos poucos é uma das melhores formas de conseguir uma boa média de preço. O método evita que o viajante corra o risco de comprar o valor integral em um dia com uma péssima cotação.

Quem precisa de US$ 2 mil, por exemplo, pode separar o valor em quatro compras de US$ 500. Todas em dias diferentes.

Negociar com as casas de câmbio

Negociar sempre é uma boa pedida para conseguir preços bacanas. Isso vale para as casas de câmbio, já que algumas estão abertas a propostas e topam até cobrir orçamentos oferecidos por outros estabelecimentos.

Normalmente, a abertura para barganhar depende do valor da compra. Quanto mais alto, melhor.

Analisar o local de compra

Alguns viajantes preferem trocar moeda estrangeira nas casas de câmbio do país de destino. Vale ressaltar que o processo não é tão “garantido” como a compra no Brasil. Isso porque tudo depende da disponibilidade, dos preços e das taxas oferecidas na hora.0

Por conta de tudo isso, a opção pode ser um pouco arriscada para quem quer economizar, já que não é possível prever o valor que será cobrado no local.

Aproveitar promoções

Muitas casas de câmbio oferecem promoções em algumas épocas do ano. Na Black Friday, por exemplo, é possível comprar dólar turismo com condições especiais. Basta ficar de olho e aproveitar as oportunidades.

