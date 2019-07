Tatá Werneck vai a hospital usando pijama: Não sou obrigada a me arrumar passando mal

15/07/2019 | 16:11



Desde que anunciou sua gravidez com Rafael Vitti, Tatá Werneck tem desabafado sobre os desafios de estar esperando uma criança! Nesta segunda-feira, dia 15, não foi diferente e a humorista usou os Stories para contar que resolveu ir ao médico após passar mal. Até aí, nada demais, né? A questão é que ela resolveu expor que estava indo receber socorro de pijama!

Bem sincera, ela gravou seus pés enquanto caminhava e no vídeo ainda escreveu o seguinte:

Pijama no médico porque não sou obrigada a me arrumar passando mal. E nem [me arrumar] sem passar mal.

Deixando um pouquinho sua saúde de lado, ela também usou as redes sociais para relembrar os telespectadores de que nesta segunda-feira estreia a nova temporada de seu talk show, o Lady Night! Como você já deve saber, Fátima Bernardes é uma das convidadas desta temporada e, em um vídeo que acompanha um textinho de lembrete, é possível ver um trecho da conversa das duas no programa em que elas falam sobre birra e a educação dos filhos da jornalista.

Nos comentários desta publicação, o que não faltaram foram elogios dos seguidores da humorista:

Essa temporada vai ser boa!

Maravilhosas!

Sucesso!

Quem aí também está animado para ver o que Tatá vai aprontar na nova temporada de seu talk show?