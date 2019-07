15/07/2019 | 16:11



Paolla Oliveira vai tomar uma providência séria sobre o vídeo pornográfico que alguém disseminou na internet com o nome dela, como se ela fosse a atriz da cena de sexo, semanas atrás.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, ela deve ir, nesta segunda-feira, dia 15, à Delegacia de Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, acompanhada do advogado Ricardo Brajterman, para prestar boletim de ocorrência por calúnia e difamação - já que um homem narra que seria ela no vídeo.

Além de notificar o site adulto em que estão hospedadas as imagens, que na verdade são da atriz-pornô Verônica Radke, eles também vão investigar quem seria esse narrador.