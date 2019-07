Obituário - 15 de julho de 2019

Ademir Medici



Sérgio Trabachini

(São Bernardo, 15-11-1949 – 7-7-2019)

A vida de Sérgio Trabachini teve como cenário a cidade de São Bernardo. Nasceu na Rua São Bernardo, ao lado da Igreja Matriz. Estudou no Grupo Escolar Maria Iracema Munhoz. E aos 12 anos começou a trabalhar na Auto-Elétrica Municipal, na rua do mesmo nome, no Centro de São Bernardo.

O proprietário era o seu padrinho, Cidão. Esmerou-se, trabalhou muito, tornou-se proprietário da empresa, em sociedade com o amigo “Pedreira”. Era o ano de 1977.

Ao se aposentar, a Auto-Elétrica Municipal já estava na Rua João Pessoa, preservando o nome. Comparecia diariamente à empresa, “para garantir a integridade dos serviços prestados, com muito amor e carinho”, conforme diz a filha Camila, gerente da auto-elétrica.

Sérgio Trabachini era filho de Mario Trabachini e Antonia Garcia Trabachini. Casado com Conceição Aparecida Gerbelli, o casal teve mais duas filhas, a farmacêutica Carla e a farmacêutica e engenheira Carolina. Um neto, Lorenzo, de cinco anos, e um genro, Christiano Scupinari Lucca. Parte aos 69 anos.

SÉRGIO TRABACHINI. Uma história de trabalho em São Bernardo



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 11 de julho

Ricardo Peres Martins, 86. Natural de Serra Azul (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Memorial Phoenix.

Roberto Antonio Furlaneto, 86. Natural de Chavantes (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Clovis Bevilacqua, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 11. Crematório Vila Alpina.

Almino Mitkus, 83. Natural de Santo Antonio da Platina (PR). Residia em Utinga, Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Helena Pinto de Moraes, 80. Natural de Araras (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Américo de Paula e Silva, 76. Natural de Jeeceaba (MG). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 11. Crematório Memorial de Santos (SP).

Zilda Camargo Pepinelli, 74. Natural de Álvares Machado (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Gilberto Felício, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Manoel Antonio da Silva, 69. Natural de São João (PE). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Sapateiro. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guerino Chierecci Filho, 67. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Metalúrgico. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Salomé Pereira de Menezes, 67. Natural de Tabira (PE). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Raimunda da Silva Joaquim, 66. Natural de Curvelo (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 11. Crematório Memorial de Santos (SP).

Sueli dos Santos Camargo, 63. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Steffanie Sianga, 7. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Estudante. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, sexta-feira, dia 12 de julho

Maria dos Santos Ferreira, 91. Natural de Flores (PE). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 12, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Olga Simonetti Alvarez, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Zilda Sant’Anna Antonio, 90. Natural de Mirassol (SP). Residia em Utinga, Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério São João Batista, em São José do Rio Preto (SP).

Maria de Lourdes Grigio, 89. Natural de Avaré (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Benedicta Fonseca Vaz, 84. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Benrós Silva, 75. Natural de Portugal. Residia na Vila Bastos,em Santo André. Engenheiro-eletrônico. Dia 12. Crematório Memorial de Santos (SP).

José Dias Neto, 72. Natural de Jacaraci (BA). Residia no Centreville, em Santo André. Agricultor. Dia 12. Cemitério Municipal de Rio Verde (BA).

Vilson Inocêncio da Silva, 70. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo José da Silva, 61. Natural de Sagres (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Borracheiro. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ézio Diver, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Motorista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivanir Aparecida Victoriano, 59. Natural de Matão (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Diarista. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Sioneia Aparecida de Paula Anholeto, 55. Natural de Tabapuã (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Edson Salaro, 53. Natural de Apucarana (PR). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Motorista. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sábado, dia 13 de julho

Jandyra Martins Ferreira, 88. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 13. Memorial Phoenix.

Laurinda Alegretti, 88. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Yvonne Castellani Miraglia, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção

Francisco Stanquini, 85. Natural de Galia (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alcides Santeo, 81. Natural de São Caetano. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 13. Jardim da Colina.

Waldemir Osvaldo Borghi, 80. Natural de Mirassol (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tarcisio Gonçalves Pereira, 76. Natural de Padre Carvalho (MG). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juarez Crisóstomo Ferreira, 71. Natural de Jaguarari (BA). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Gouveia da Silva, 71. Natural de Anádia (AL). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dimas Geraldo Lemos, 63. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Gerson Ticianel, 63. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Engenheiro. Dia 13. Cemitério Municipal de Bandeirantes (PR).

Carlos dos Santos, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

José Liberato Finardi, 98. Natural de Araras (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Pereira, 90. Natural de Paraguaçu (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Mutsuka Otsuki, 80. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

José Carlos Ribeiro da Silva, 66. Natural de São Bernardo. Residia em Sorocaba (SP). Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Celso Firmo, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Marcelo Buarque do Nascimento, 60. Natural de Barreiros (PE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Manuel Carmo dos Santos, 47. Natural de Brumado (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quarta-feira, dia 10 de julho

Vassiliki Georges Smila, 83. Natural da Grécia. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10, em Mauá. Cemitério dos Casa.

Eda Therezinha Frachinetti, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, dia 11 de julho

Maria Madalena de Souza Lopes, 56. Natural de Cataguases (MG). Residia em Botucatu (SP). Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Anésia Tissieri, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sexta-feira, dia 12 de julho

Maria Apparecida de Souza Freitas, 92. Natural de São Joaquim (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.



São Bernardo, sábado, dia 13 de julho

Helena Scridelli Pavan, 90. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Helena Bello Tognolli, 88. Natural de Varginha (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Jorge José da Silvas, 69. Natural de Alagoa Nova (PB). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Maria da Conceição Martins Russo, 93. Natural de Oliveira (MG). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 13, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marcos Alcaraz, 54. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



DIADEMA

Diadema, quarta-feira, dia 10 de junho

José da Silva, 87. Natural de Sabará (MG). Residia na Vila Jacira, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Ademar Rodrigues, 78. Natural de Garanhuns (PE). Residia na Vila Santa Maria, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Marcos da Silva Rey, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Ednalva Virgens de Andrade, 61. Natural de Cachoeira de São Felix (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Marly Alves Pereira, 62. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Taboão. Dia 10. Vale da Paz.

Divino Reis, 59. Natural de São Geraldo (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Selma de Souza Silva, 56. Natural de Uruçuca (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Hamilton Gonçalves Caetano, 51. Natural de Piritiba (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Rozilmar Mendes Soares, 47. Natural de Porteirinha (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.



DIADEMA

Diadema, quinta-feira, dia 11 de junho

Antonio José dos Santos, 90. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Manoel Severino Lucas, 84. Natural de Bezerros (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Maria Bernadete dos Santos Oliveira, 56. Natural de Belém de Maria (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Valdeir Teixeira Niz, 47. Natural de Palotina (PR). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11, em Santo André. Vale da Paz.



Diadema, sexta-feira, dia 12 de junho

Maria Eugênia Manoel, 88. Natural de Piquete (SP). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Gersino José dos Santos, 70. Natural de Bezerros (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

12 - MARIA APARECIDA DA SILVA FAGERSTON 15/10/1934 84 TABOÃO MUNICIPAL DE DIADEMA



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 10 de julho

Elza de Moura, 92. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Alcindino de Mello, 89. Natural de Presidente Soares (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Mario Humberto Banegas, 73. Natural do Uruguai. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 11 de julho

Antonio de Matos França, 83. Natural de Serro (MG). Residia na Vila Santa Lídia, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Dalva Paulo dos Reis Silva, 71. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no Jardim Zaíra 2, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.



Mauá, sexta-feira, dia 12 de julho

Mario de Oliveira, 92. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 12. Cemitério da Saudade, em Vila Vitória.

Eunice Santi Anna Amaral, 89. Natural de Andaraí (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Carmelita Batista da Silva, 86. Natural de Correntes (PE). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 12. Crematório de Vila Alpina.

Catarina Ferreira Maciel, 84. Natural de Monteiro (PB). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Ivone Odanoschi Campos, 83. Natural de Floresta (PR). Residia no Jardim Eden, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Edesio Vitor de Souza, 82. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Clovis Chiozzani, 79. Natural de Mauá. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Paulo dos Reis, 79. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Prosperina Mariana dos Santos, 78. Natural de Curaçá (BA). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Ana de Fátima Dias Canduro, 65. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Gessi Valentim de Medeiros, 65. Natural de Aimorés (MG). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Miguel Pedroso Crdoso, 62. Natural de Mandaguari (PR). Residia no Jardim Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Arildo Gonzaga, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Reginaldo Rosendo Ferreira, 50. Natural de Limoeiro (PE). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Raimundo Camilo Ferreira, 48. Natural de Oeiras (PI). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 13 de julho

Maria Cícera dos Santos, 84. Natural de Penedo (AL). Residia no Jardim Elizabete, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Cantidiano dos Santos, 83. Natural de Muribeca (SE). Residia no Jardim Mauá. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Luzia Ferreira Cardoso, 62. Natural de Padre Paraíso (MG). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida de Lima Reis, 61. Natural de Tupã (SP). Residia na Vila São Mateus, em São Paulo (SP). Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Helio Monteiro, 46. Natural de Guaira (PR). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Adriana da Silva Ferreira, 37. Natural de Mauá. Residia no Jardim Elizabete, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Igor Jocsã dos Santos Sacramento, 26. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Estudante. Dia 13. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.



RIBEIRÃO PIRES

José Fernandes Sobrinho, 77. Natural de Altinho (PE). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Mauá. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastião Gomes, 73. Natural de Guapiaçu (SP). Residia no bairro Itrapoã, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.