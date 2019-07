Isabel Hickmann comemora cirurgia bem-sucedida do filho

15/07/2019 | 14:11



O filho de Isabel Hickmann, Francisco, nasceu com lábio leporino e fenda palatina, e agora, após os seis meses do menino, ele realizou a primeira cirurgia para corrigir a condição. No último domingo, dia 14, a modelo e irmã de Ana Hickmann comemorou o resultado bem-sucedido do procedimento com um clique fofo do menino e um desabafo.

Isabel escreveu:

Feliz vida nova! É assim que encaramos essa nova etapa, hoje completamos dez dias de sorriso novo! Tão lindo quanto o outro, mais sapeca do que nunca! Francisco mais uma vez provou que na vida superamos os obstáculos com alegria e tranqüilidade... Entrou no hospital sorrindo, saiu sorrindo. Ainda segue recuperando com a fita adesiva no rosto e tala nos braços (não presentes na foto), mas já vemos inúmeras diferenças principalmente na hora de comer e mamar. Estética? Por alguns foi notado, outros passou desapercebido nos últimos Stories da mamãe. O que eu sei é que meu filho continua lindo! Foi a primeira de pelo menos quatro cirurgias, o começo do quebra-cabeças, afinal temos um pálato, uma fenda completa do lado esquerdo e surpresa quando os dentinhos nascerem. Mas uma coisa de cada vez, ele segura a minha mão, eu seguro a mão dele e a gente segue juntos. Te amo, Chiquinho, obrigada todos os dias! Muitos me perguntaram aqui quando o Chico iria operar. Cada criança tem o momento certo, sua hora! E ela sempre chega.

Mais tarde, Isabel fez outro desabafo, falando sobre a dificuldade de aceitar a mudança no rostinho do bebê:

Não resisti e tive que postar. O sorriso mais lindo, o sorriso que agora não é mais rasgadinho. O mais difícil pra mim dias antes da cirurgia foi aceitar a mudança no meu bebê. Ele nasceu perfeito, ele vivia bem assim. Algumas dificuldades, mas nenhuma limitação. Sou daquelas que nem o cabelo branco eu faço questão de pintar. E meu sorriso... ele se vai. Foi muito, mas muito difícil aceitar isso. É pra sempre, não é apenas pintar os cabelos. Até que tive um momento de lucidez e entendi que esse sentimento era egoísmo meu. Francisco ganha qualidade de vida com essa mudança. O que for bom pra ele é muito melhor pra mim e se o sorriso rasgado teve que ser costurado, meu coração segue fissurado pra sempre por ele. Mães entenderão. Essa foi a coisa mais louca que já vivi.