Luana Piovani desabafa sobre Pedro Scooby: Dói ver ele fazer da nova relação um show

15/07/2019 | 13:11



Luana Piovani parece não estar muito contente com o novo relacionamento do ex-marido, Pedro Scooby. Desde maio, quando o surfista assumiu o namoro com Anitta, a atriz tem postado várias indiretas e desabafos em suas redes sociais, em que fala tanto do ex, quanto de seu novo affair.

Nessa segunda-feira, dia 15, a atriz respondeu uma seguidora em seu Instagram e falou sobre o término com Pedro. A internauta escreveu, nos comentários de uma foto:

Olhando seus stories agora, você com amigos, filhos, Angel [Angelina, amiga de Luana]... Me emociono, quer saber? Choro mesmo. Você é incrível, podia estar aí pintando de tô nem aí e aparecendo aos beijos com outro cara, ou... Enfim... Vivendo de aparência. Você é demais! É o que é, cabelo preso, sem maquiagem, linda, culta, sincera... Você escolheu a melhor parte.

Luana, então, agradeceu a seguidora e escreveu:

Você é uma linda e suas palavras fizeram bem ao meu coração. Grata e saiba que dói, sim, ter me separado, mas dói mais ainda ver a escolha que ele fez em fazer da nova relação dele um show, sem zelar por ninguém.

Eita! E não foi só isso: no sábado, dia 13, um internauta perguntou à Luana se voltaria com Scooby depois de Anitta largá-lo, ao dizer:

A pergunta que não quer calar, você vai reciclar quando ela descartar?

Piovan não se calou e respondeu:

Ela que tá reciclando.

A atriz, que atualmente mora em Portugal com os três filhos, Dom, Ben e Liz, também usou seu Instagram para desabafar sobre ter deixado o mais velho de castigo por estar cantando funk, de acordo com informações do jornal O Dia - o que muitos seguidores, é claro, entenderam como mais uma indireta para Anitta. Piovani escreveu:

Triste é ter que castigar o filho por sofrer influências das quais ele não tem culpa. Dom agora cantando, tipo um rap, e me solta um: Vou pegar minha arma e matar e sei lá o que. Meu deus, que desserviço. Fora os palavrões dos funks, as expressões amenas: Senta aqui no pai, novinha, sei lá o que também. E eu triste que João Gilberto morreu e chegada de um p**a festival de música onde ouvi The Cure, Vampire Weekend, Emicida. O mundo acabou mesmo.