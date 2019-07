Hotel Eden Rock, em St Barths, reabrirá em novembro

Redação



15/07/2019 | 12:48

Após o furacão Irma, o mais forte já registrado na bacia do Oceano Atlântico fora do Caribe e golfo do México, diversas regiões ficaram devastadas, entre elas St Barths. Dois anos após o ocorrido, o hotel Eden Rock, propriedade icônica da região, reabrirá as suas portas ao público.

“Estamos muito ansiosos para cumprimentar novamente os nossos queridos convidados e mostrar dezenas de grandes surpresas para eles. O recriado Eden Rock – St Barths será mais forte e mais capaz de se recuperar de qualquer tempestade, ao mesmo tempo que preserva a sua preciosa herança”, afirma Fabrice Moizan, diretor do hotel.

Móveis e acessórios foram criados por artesãos locais. Antiguidades e peças foram trazidos da França, Itália, Reino Unido e EUA. Tudo isso, com o envolvimento do Architectonik St Barths e com o trabalho do Martin Brudnizki Design Studio, em Londres.

O hotel em St Barths

Todos os quartos, suítes e casas foram submetidos a um redesenho completo. Três novos quartos com vista para o mar foram construídos no topo da área do Sand Bar. Além disso três suítes foram projetadas sobre a rocha, com paisagens marinhas ao redor.

As villas superprime foram totalmente remodeladas – agora, as acomodações compreendem seis suítes na Villa Rockstar, além de três suítes na novíssima Villa Nina.

O Eden Rock-St Barths continuará com o seu compromisso de vinte anos exibindo arte e promovendo artistas. O hotel segue com a colaboração de longo prazo com a New York Academy of Art’s Graduate School of Art.

Gastronomia

O restaurante Sand Bar, que foi ampliado, irá hospedar o novíssimo bar Rémy, cujo nome é uma homenagem ao primeiro proprietário do local, Rémy de Haenen. O décor combina o estilo de praia descontraído com a estética britânico-colonial.

As cozinhas continuam sob o comando do chef Jean-Georges, que possui os renomados restaurantes ABC, ABCV e JoJo, em Nova York. Ele continuará deliciando todos os hóspedes com receitas criativas.

Um novo ER Beach Bar também foi construído. Ele tem refeições servidas durante todo o dia, incluindo o café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar.

