GCM prende homem suspeito de estuprar e roubar mulher

Bia Moço

Diário do Grande ABC



15/07/2019 | 11:49



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prendeu, neste domingo (14), Jonathan Batista da Silva, 23 anos, acusado de estuprar e roubar uma mulher de 53 anos. De acordo com o depoimento da vítima o crime aconteceu por volta das 6h40 da manhã em terreno da avenida Prestes Maia, na mesma cidade.

De acordo com a ocorrência, durante patrulhamento os guardas pararam a viatura no viaduto da comunidade Tamarutaca quando a vítima e o suspeito, que estavam a pé, caminhavam juntos pela via. Ao perceberem que a vítima estava incomodada os GCM''''s abordaram o casal. Prontamente a mulher agredida disse que tinha acabado de ser estuprada por Silva, indicando inclusive o local do crime. No terreno a equipe da guarda encontrou a bolsa dela jogada no chão.

Silva aceitou ser encaminhado à delegacia sem resistência e negou ter abusado sexualmente da mulher, entretanto, a vítima tinha indícios de violência pelo corpo e foi encaminhada ao Hospital da Mulher para análise. Embora o laudo não tenha apontado que os sinais de violência fossem compatíveis com abuso sexual, o exame foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para averiguação.

Em depoimento, a vítima disse aos policiais que estava indo trabalhar quando foi abordada por Silva. O caso foi registrado no 1ª DP (Centro). O criminoso permanecerá preso até o fim da investigação.