Grazi Massafera diz que não fala todo dia com Cauã Reymond e elogia Mariana Goldfarb: Menina de coração bom

15/07/2019 | 11:11



Grazi Massafera, mais uma vez, mostrou que mantém uma boa relação com o ex Cauã Reymond e a atual esposa do ator, a modelo e apresentadora Mariana Goldfarb. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz revelou que mantém contato com o galã da TV Globo por causa da filha que possuem juntos, a pequena Sofia, de sete anos de idade.

- A gente não se fala todo dia, mas de tempos em tempos alinhamos o discurso. Sempre encontramos o caminho do afeto, que beneficia ela, a nossa prioridade, explica ela sobre a educação que os dois dão para a criança.

Sincera, ela também afirmou que possui mais medo da morte das pessoas que ama do que do próprio fim de sua vida:

- Mais do que medo da minha, tenho medo da morte dos outros, de perder quem eu amo. Porque se a gente vai, foi. Claro que tenho uma filha e não quero deixá-la, mas tenho mais medo de perdê-la. O que a Angélica passou (o acidente do filho Benício ) foi uma coisa muito forte para a gente que é amigo da família.

A beldade também não deixou de citar Mariana Goldfarb, atual esposa de Cauã. Grazi, que sempre interage com a madrasta da filha nas redes sociais, foi só elogios à ela:

- Mari é maravilhosa, luminosa, uma menina de coração bom. É muito importante saber que minha filha está bem.