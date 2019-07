Hugo Bonemer fala sobre Freddie Mercury após final de Show dos Famosos: Permeia a minha vida há pelo menos seis anos

15/07/2019 | 11:11



Hugo Bonemer pode não ter levado a melhor na final do Show dos Famosos no último domingo, dia 14, mas o ator só teve motivos para comemorar: ele deu vida a Freddie Mercy no palco do Domingão do Faustão - para quem não sabe, Hugo é um grande fã do vocalista do Queen, e inclusive dublou a voz do cantor no filme Bohemian Rhapsody.

Após o fim do programa, Hugo usou seu Instagram para agradecer o apoio dos fãs e fazer uma declaração apaixonada ao ídolo. Ele escreveu:

Obrigado! Obrigado pelas palavras carinhosas de quem tem dedicado um pouco do seu tempo enviando mensagens desde a hora do show, esperando que eu abra um sorriso. Então podem me imaginar abrindo um sorrisão de Freddie aqui. Ele é meu ídolo. Gosto de acreditar até que seja um dos meus anjos da guarda. Porque permeia a minha vida há pelos menos seis anos. E por quê não? O mais legal de não saber respostas é poder criar a dramaturgia que me faça sentir bem. Nunca serei Freddie Mercury, mas mirar lá me faz ser uma outra coisa que eu nem sonhava. Feliz Dia do Rock, Freddie Mercury.

Que amor! Quem também curtiu a interpretação de Freddie feita pelo Hugo?

Emagrecimento

Em entrevista para a jornalista Patricia Kogut, Hugo contou que, para dar vida à Amy Winehouse - ele se apresentou como a cantora no dia 9 de junho -, ele emagreceu sete quilos! O ator contou que o curto intervalo entre as apresentações foi o maior desafio.

- A troca de personagens acontece em pouco tempo. Eu não estava acostumado com isso. Acho que o saldo é superpositivo para os próximos trabalhos. Me sinto mais seguro e preparado para os desafios da profissão.

Ele contou, também, que ficou surpreso ao ser convidado para participar do Show dos Famosos, principalmente depois de assumir sua homossexualidade.

- Até chorei na hora. Não imaginava que a TV Globo fosse me chamar para trabalhar novamente. Sempre ouvi dizer que o público não iria querer ver um ator abertamente gay. Achei melhor aceitar essa realidade, entender que estava tudo bem e ficar feliz com outros trabalhos. Mas, como todo ator em construção, também sonhei um dia poder trabalhar na maior emissora do país. Então, o convite foi, para mim, uma prova de que o mundo está mudando para melhor.