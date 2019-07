Colisão de ônibus com 'treminhão' deixa 3 mortos e 32 feridos na Castelo Branco

15/07/2019 | 11:03



Três pessoas morreram e 32 ficaram feridas - sete em estado grave - em acidente envolvendo um ônibus e uma carreta 'treminhão' no final da noite deste domingo, 14, no km 85 da rodovia Castelo Branco, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

O coletivo da empresa Vale do Tietê havia saído da capital e seguia para Boituva quando aconteceu o acidente. Conforme informações da Polícia Rodoviária, por razões a serem apuradas, o ônibus atingiu a parte traseira do veículo de carga, carregado com cana-de-açúcar. A frente do ônibus ficou destruída. Bombeiros da região foram mobilizados para retirar as vítimas das ferragens.

O motorista do ônibus e dois passageiros morreram no local. As vítimas com ferimentos mais graves foram levadas para a Santa Casa de Porto Feliz, o Hospital São Camilo, em Itu, e o Hospital Regional de Sorocaba. Sete pessoas continuavam internadas na manhã desta segunda-feira. Muitas vítimas com ferimentos leves foram atendidas no local do acidente por equipes da concessionária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A pista sentido interior da rodovia ficou totalmente interditada durante cinco horas. O tráfego só foi liberado na madrugada desta segunda.

Esse foi o terceiro acidente muito grave, neste fim de semana, em rodovias do interior de São Paulo. No total, dez pessoas morreram e oito ficaram feridas em estado grave. Na Raposo Tavares, em São Roque, na noite de sábado, 13, um carro explodiu e pegou fogo após ser atingido por outro automóvel e bater em dois caminhões. Quatro pessoas morreram carbonizadas e uma ficou ferida. Em Pederneiras, numa via vicinal, uma caminhonete capotou, causando a morte de três dos quatro ocupantes. O sobrevivente teve ferimentos graves.