Com futuro incerto, Neymar se reapresenta ao PSG e treina apenas na academia

15/07/2019 | 10:33



Neymar está de volta a Paris. Nesta segunda-feira, o atacante brasileiro se reapresentou ao Paris Saint-Germain para o período de pré-temporada e realizou apenas exercícios na academia do centro de treinamento do clube. Ainda sem ter certezas de seu futuro na França, o jogador deve fazer uma reunião com Leonardo, ex-lateral-esquerdo e atual diretor esportivo da equipe, para definir a sua situação.

Após chegar em Paris em seu jatinho particular nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, Neymar se encaminhou diretamente para o CT do Paris Saint-Germain. Foi o último a entrar nas dependências do clube às 9h10 (4h10 no horário de Brasília) e ficou apenas na academia, enquanto que seus companheiros foram a campo para treinos físicos e táticos com o treinador alemão Thomas Tuchel.

O treinamento desta segunda-feira do Paris Saint-Germain não teve o acesso de jornalistas. O time se prepara para o primeiro amistoso de pré-temporada diante do Dynamo Dresden, na Alemanha, nesta terça. Depois do jogo, está previsto que Tuchel e os jogadores conversarão com a imprensa. A questão Neymar certamente será debatida, depois do período de férias em que veio à tona o seu suposto desejo de retornar ao Barcelona.

O clima está pesado para Neymar. Leonardo criticou abertamente o jogador pelo atraso, que, segundo o clube, não estava programado e prometeu puni-lo. O pai do atacante, Neymar da Silva Santos, garante que o retorno apenas nesta segunda-feira estava acertado há muito tempo por causa de compromissos no Instituto Neymar Jr.

Na conversa que terá com o diretor, Neymar vai manifestar mais uma vez o desejo de sair. O problema, neste caso, é que o Paris Saint-Germain ainda não recebeu uma proposta oficial pelo jogador. Principal interessado, o Barcelona contratou na semana passada o francês Antoine Griezmann, em uma negociação de 120 milhões de euros (cerca de R$ 505 milhões), com o pagamento da multa. O Atlético de Madrid ainda questiona o valor.

Com isso, o time catalão teria de realizar uma engenharia financeira para o retorno de Neymar, sem ferir o fair play financeiro da Uefa. Neste cenário, o Real Madrid poderia entrar na disputa. "Está claro para todo mundo (que Neymar quer sair). Mas no futebol, você diz uma coisa hoje e outra amanhã. É incrível, mas é assim", explicou Leonardo, em entrevista recente ao jornal francês Le Parisien. "Neymar pode deixar o PSG, se houver uma oferta que sirva a todos".

POLÊMICAS - A indefinição sobre o futuro é mais um capítulo nas recentes polêmicas envolvendo Neymar desde o fim da temporada europeia. O atacante se apresentou em 25 de maio à seleção para a Copa América, mas, no dia 31, foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade. O caso ainda está em andamento: na última sexta-feira a Justiça atendeu à solicitação da Polícia Civil e concedeu mais 30 dias para as investigações sobre a acusação.

Após o boletim de ocorrência registrado por Najila, Neymar divulgou conversas com a modelo e fotos e passou a ser investigado também por crime digital. Ele prestou depoimento no Rio e em uma delegacia em São Paulo. O caso também está em processo de investigação.

Mesmo com as polêmicas extracampo, Neymar permaneceu na seleção e só foi cortado do grupo por lesão, ao torcer o tornozelo direito no amistoso contra o Catar, em 5 de junho. Sem ele, o Brasil conquistou o título da Copa América.

O atacante realizou tratamento no Brasil e, no último sábado, afirmou que "está quase 100% recuperado", após participar de um evento de seu instituto na Praia Grande, litoral de São Paulo, quando bateu bola e até marcou um gol. "Só falta voltar a treinar", garantiu. Resta saber se será com o grupo do PSG ou em uma nova casa.