No MasterChef Brasil, Haila tem dia de glória e jurados detonam eliminado: Seu prato parece água suja

15/07/2019 | 10:11



Com a reta final se aproximando, os jurados do MasterChef Brasil estão cada vez mais impiedosos com os cozinheiros amadores da temporada. Na noite do último domingo, dia 14, os quatro participantes que disputaram a prova de eliminação ouviram críticas pesadas dos chefs, Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paolla Carosella.

No desafio, Lorena, Eduardo R, Eduardo M e Helton tinham que preparar um prato de alta gastronomia com peixes de água doce ou salgada. Haila que levou seu time à vitória na etapa anterior do programa e escapou da eliminação, foi a responsável por escolher com qual peixe cada rival iria cozinhar, o que fez Lorena ir às lágrimas.

A participante recebeu o pior peixe de Haila, que justificou sua escolha, afirmando que a colega não quis saber de ajudá-la na primeira prova da noite. Lorena, então, acabou ficando com o peixe tucunaré, enquanto Eduardo M pegou o peixe carapau. Helton e Eduardo R. deram sorte e Haila escolheu os peixes mais fáceis, os peixes tilápia e robalo respectivamente.

A cozinheira achou injusta a escolha de Haila, afirmando que ficou surpresa pela colega ter dado o peixe mais difícil para ela. Mas com um bom tempero, ela conseguiu se salvar da eliminação. Diferente de Haila, Lorena já conquistou o paladar de Paola Carosella, que elogiou bastante o caldo do peixe da participante que, claro, foi temperado com bastante coentro. Jacquin e Fogaça foram mais duros e desestabilizaram ainda mais as emoções da cozinheira, que já vinha abalada da etapa anterior. O francês não gostou do empratamento escolhido pela cozinheira e também não aprovou o acompanhamento entregue com o peixe, um purê de batata doce roxa. Já Fogaça afirmou que o prato era feio, mas bonitinho, assim como ela. Tenso, hein?

Eduardo R. se salvou da eliminação ao entregar um robalo bem temperado e no ponto certo. Ele apenas recebeu críticas de Paola Carosella, que já demonstrou se incomodar com a organização e insegurança do rapaz na hora de cozinhar.

Para o delírio de Haila, Helton acabou vencendo a etapa, mandando Eduardo M direto para a casa. O rapaz apostou novamente numa moqueca, deixando Fogaça na dúvida se era só esse o tipo de preparo com peixe que o jovem aspirante a chef de cozinha saberia preparar. Modesto, Helton declarou que sabia muito mais e entregou uma moqueca diferente, com o peixe em uma posta alta e um molho à parte.

Eduardo M não deu a mesma sorte e não agradou os jurados ao entregar um ceviche com o peixe carapau. O cozinheiro, que é também médico e cantor sertanejo, ficou confuso ao explicar que havia seguido os conselhos de Paola e preferido entregar um peixe cru ao invés de cozido ou assado, já que ele estava se despedaçando. O peixe foi preparado no vapor e apenas metade dele estava cru. O leite de tigre, que faz parte da receita, vinha com cebola roxa ao invés de cebola branca, deixando Jacquin irritado com a escolha arriscada para uma prova de eliminação. Por fim, Paola Carosella não perdoou e declarou para o participante:

- Ficou marrom. Seu prato parece água suja!, disse a chef argentina.

Após a eliminação, Eduardo confessou para Ana Paula Padrão que estava aliviado por voltar para casa:

- A gente quer muito ficar, mas quando sai do programa dá até um alívio, toda a tensão passa. A gente quer chegar até a final, ganhar, mas é muita pressão, muito complicado, declarou ele.

A tensão, aliás, se deu mesmo na primeira prova em equipe da noite. Enquanto Lorena comandou os três meninos, Eduardo M, Eduardo R e Helton, Haila ficou responsável por ser a capitã de Rodrigo, Ecatherine e Juliana. O desafio consistia em entregar para casais convidados um bolo de casamento com no mínimo três andares. O doce que agradasse mais pelo visual e pelo sabor ganhava a prova.

Haila e sua equipe decidiram preparar um bolo mais simples, sem pasta americana. A cozinheira, que sonha em ser confeiteira, conseguiu preparar um doce saboroso, feito de pão de ló e com recheio de pistache, coberto por um chantilly e frutas vermelhas. Por sorte, o bolo conseguiu conquistar o paladar dos convidados, que não tiveram muito tempo de analisar o bolo inteiro, que estava sem sustentação e quase se desmanchando na mesa, deixando os cozinheiros aflitos.

A cozinheira, considerada a mais dramática da temporada, conseguiu segurar as lágrimas ao se deparar com uma vitória de lavada. Ela e seu time ganharam por 33x7 do time de Lorena, que foi considerada a pior capitã já vista por Jacquin.

Comandando uma equipe só de homens, Lorena conseguiu impor sua vontade e deixou os cozinheiros sem muitas opções. Helton discordou algumas vezes da colega, mas sem sucesso, não teve poder nenhum de decisão na escolha dos ingredientes do bolo, já que a palavra final era da cozinheira, que botou medo nos colegas em equipe. Eduardo M chegou a declarar que tinha mais medo da capitã do que de perder a prova.

Lorena apostou em um bolo todo coberto por uma pasta americana, com mousse e cobertura de chocolate. Todo rosa, ele também estava decorado com flores comestíveis. A decoração infantil e o sabor muito doce e com um visual esquisito, deixou Jacquin indignado:

- Eu pensei que hoje eu não ia falar nada, mas eu vou brigar. Lorena, foi ruim seu bolo. Alguém é casado aqui? Imagine no seu casamento você entregar essa porcaria de bolo. Todo mundo ia passar mal. Um bolo de casamento rosa? Você casou com a Barbie? Eu passei várias vezes, dei dicas e ninguém me ouviu. Corto o bolo e parece um vômito. Não tem outra palavra. A prova foi uma lavada, 7 a 33. Às vezes é melhor nem entregar nada. Você foi uma péssima capitã, disse o chef francês.

Lorena tentou não chorar ao ouvir as críticas do chef. Ela acabou indo aos prantos mesmo na prova de eliminação, quando Haila decidiu que ela cozinharia com o peixe mais complicado. Por sorte, a cozinheira tem o coentro como seu maior aliado e que agrada o paladar de Paola Carosella.